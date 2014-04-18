В Нижнем Тагиле в Пасху пройдет Крестный ход на Театральной площади
18 апреля 2014, 16:30Общество
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В воскресенье, 20 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения в центре Нижнего Тагила состоится крестных ход и Пасхальное богослужение на Театральной площади под открытым небом, сообщает Нижнетагильская епархия Русской Православной Церкви.
Кроме того, на площади ожидается встреча благодатного огня из Иерусалима.
Маршрут и график следования Крестного хода:
- 15.00 - 15.30 - сбор духовенства и горожан возле Епархиального управления по адресу: Первомайская, 15 (возле центрального входа в парк им. А. П. Бондина);
- 15.30 - 16.00 - движение крестного хода от Епархиального управления по аллее вдоль ул. Первомайская, поворот направо на аллею вдоль ул. Ленина до Театральной площади;
- 16.00 - 17.00 - Пасхальное богослужение и встреча благодатного огня из Иерусалима.
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