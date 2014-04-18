В Нижний Тагил вернут автобусы большой вместимости (ФОТО)
Вчера в Администрации Нижнего Тагила под председательством главы города Сергея Носова состоялось совещание с представителями компании «Русские автобусы – группа ГАЗ». Речь шла о взаимодействии и условиях соглашений в области развития автотранспортной инфраструктуры Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба администрации.
Сергей Константинович обозначил два основных направления - разработка маршрутов и постепенный возврат на улицы Нижнего Тагила автобусов большой вместимости. Кроме того, участники совещания обсудили развитие программы «Социальное такси» с использованием автомобилей среднего класса.
Мы рассмотрели варианты проведения тест-драйва, чтобы определить, какой транспорт нам подходит, а какой нет, - сказал Глава города. – Рабочей группе надо обозначить маршруты и провести работу по заключению соответствующих соглашений.
Первый заместитель директора по продажам ООО «Русские автобусы – группа ГАЗ» Андрей Антипов рассказал участникам совещания о возможностях общества. Он отметил, что предприятие, ставшее официальным поставщиком автобусов Олимпиады в Сочи, имеет широкие возможности для реализации задуманных в Нижнем Тагиле планов.
Фотография с официального сайта города
По вопросу выполнения программы «Социальное такси» Мария Стратечук, генеральный директор ООО «Автоспецмаш», официального дилера предприятия в Екатеринбурге, отметила:
Мы можем предложить для социального такси два варианта на базе ГАЗелей. Это очень крепкий и выносливый автомобиль с различной комплектацией. Такой транспорт с успехом используется уже во многих регионах страны.
Фотография с официального сайта города
Сообщается, что в апреле состоится презентация трех автобусов малого и среднего класса, возможно, именно они будут курсировать по улицам города.
© TagilCity.ru по информации пресс-службы Администрации города