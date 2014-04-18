В Нижний Тагил вернут автобусы большой вместимости (ФОТО)

Сергей Константинович обозначил два основных направления - разработка маршрутов и постепенный возврат на улицы Нижнего Тагила автобусов большой вместимости. Кроме того, участники совещания обсудили развитие программы «Социальное такси» с использованием автомобилей среднего класса.

Мы рассмотрели варианты проведения тест-драйва, чтобы определить, какой транспорт нам подходит, а какой нет, - сказал Глава города. – Рабочей группе надо обозначить маршруты и провести работу по заключению соответствующих соглашений.

Первый заместитель директора по продажам ООО «Русские автобусы – группа ГАЗ» Андрей Антипов рассказал участникам совещания о возможностях общества. Он отметил, что предприятие, ставшее официальным поставщиком автобусов Олимпиады в Сочи, имеет широкие возможности для реализации задуманных в Нижнем Тагиле планов.

Фотография с официального сайта города

По вопросу выполнения программы «Социальное такси» Мария Стратечук, генеральный директор ООО «Автоспецмаш», официального дилера предприятия в Екатеринбурге, отметила:

Мы можем предложить для социального такси два варианта на базе ГАЗелей. Это очень крепкий и выносливый автомобиль с различной комплектацией. Такой транспорт с успехом используется уже во многих регионах страны.

Фотография с официального сайта города

Сообщается, что в апреле состоится презентация трех автобусов малого и среднего класса, возможно, именно они будут курсировать по улицам города.