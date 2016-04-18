Грузоперевозки от компании «Фортуна Экспресс»

Найти транспортную компания, которая сможет оперативно, качественно и недорого осуществить доставку ценностей, очень нелегко. В связи с этим, перевозка грузов должна осуществляться только на основе тщательного подбора и знаний рынка.

Профессиональный оператор всегда сможет подобрать наиболее выгодное транспортное средство и обеспечит оптимальную стоимость без лишних расходов и проблем, связанных с нарушением сроков. Прекрасным примером такой организации является компания «Фортуна Экспресс». В которой вам помогут организовать транспортировку любых ценностей из Екатеринбурга как внутри страны, так и обеспечить международные перевозки. Правильный выбор транспорта здесь может играть решающую роль, так как для определенного типа груза может быть более целесообразно применять тот или иной тип транспортного средства. Рассмотрим основные виды популярных видов транспорта в логистике.

Морские грузоперевозки

Грузоперевозки на сухогрузах, танкерах и баржах – это наиболее доступный вид транспортировки ценностей. Огромные объемы ценностей, которые можно погрузить на современные суда, позволяют перевозчикам до максимума снизить фрахтовую стоимость груза. Здесь вам открываются широкие возможности для транспортировки насыпных, наливных грузов и контейнеров.

Единственным недостатком такого транспорта является длительные сроки транспортировки и необходимость организовывать подвозку товаров в порт и из него. В прочем, если ваша компания имеет большой товарооборот, эти растраты легко гасятся получаемыми прибылями.

Автомобильные грузоперевозки

Это самый оперативный транспорт, если не считать авиадоставку, стоимость которой дороже более чем в 10 раз. Перевозка грузов автомобилем преимущественно заказывают представители малого бизнеса. Этому способствуют небольшие объемы и сжатые сроки, которые обычно требуются для выполнения условий малыми компаниями. Это один из самых распространенных типов транспорта, основным из преимуществ которого является возможность доставки «до дверей».

Перевозки железнодорожным транспортом