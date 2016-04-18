Огогошеньки!!! Весна окончательно вскружила нам голову)))
18 апреля 2016, 20:10ОбществоМария
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Наши цены окончательно растаяли!!! Теперь придяходя к нам на бизнес-ланч, вы будете весьма приятно удивлены не только высочайшим качеством блюд и их изысканной подачей, но и смешными...
Наши цены окончательно растаяли!!!
Теперь придяходя к нам на бизнес-ланч, вы будете весьма приятно удивлены не только высочайшим качеством блюд и их изысканной подачей, но и смешными ценами!
Полный комплекс из салата, супа и горячего блюда сейчас стоит всего 180 рублей!
И это еще не все!
Заказав полный комплекс, вы получаете в подарок напиток и десерт!!!
Так же возможна доставка обедов к вам офис. Просто наберите номер 89226165165, сделайте заказ и менее чем через час наши вкусности окажутся на вашем столе!
Предложение по бизнес-ланчам действительно каждый будний день с 12.00 до 16.00
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