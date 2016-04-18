Сеть АЗС «Газпромнефть» определила лучшие студенческие дизайн-проекты АЗС

Сеть АЗС «Газпромнефть» подвела итоги конкурса для студентов на проект дизайна внешнего оформления автозаправочной станции. Конкурс реализован совместно с ведущими художественными и архитектурными вузами России, готовящими специалистов в области промышленного дизайна, дизайна среды и смежных областей.Цель конкурса — привлечение внимания молодых специалистов к сфере дизайна АЗС, выявление и поощрение одаренных студентов.

Лучшим проектом признана работа Матвея Рублева, студента Новосибирского государственненного архитектурно-строительного университета. Второе место заняли Андрей Стенюшкин и Дарья Терехова, представляющие Московский архитектурный институт, и Юлиана Кабанкова, студентка Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета. На третьем месте — Ирина Красавина и Анна Стручалина изНижегородского государственного архитектурно-строительного университета и Любовь Кононова, студентка Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна.

«АЗС – это не только промышленный объект. Мы хотим создавать вокруг себя эстетичную и функциональную среду. Поэтому, оценивая проекты, экспертное жюри уделило особое внимание оригинальности идей и креативному подходу. Также одним из критериев оценки стала инновационность решений в сочетании с возможностью их практической реализации», – отметил член жюри конкурса, руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России и странах СНГ Алексей Владимирович Бобров.

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