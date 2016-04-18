Сеть АЗС «Газпромнефть» определила лучшие студенческие дизайн-проекты АЗС
Сеть АЗС «Газпромнефть» подвела итоги конкурса для студентов на проект дизайна внешнего оформления автозаправочной станции.
Сеть АЗС «Газпромнефть» подвела итоги конкурса для студентов на проект дизайна внешнего оформления автозаправочной станции. Конкурс реализован совместно с ведущими художественными и архитектурными вузами России, готовящими специалистов в области промышленного дизайна, дизайна среды и смежных областей.Цель конкурса — привлечение внимания молодых специалистов к сфере дизайна АЗС, выявление и поощрение одаренных студентов.
Лучшим проектом признана работа Матвея Рублева, студента Новосибирского государственненного архитектурно-строительного университета. Второе место заняли Андрей Стенюшкин и Дарья Терехова, представляющие Московский архитектурный институт, и Юлиана Кабанкова, студентка Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета. На третьем месте — Ирина Красавина и Анна Стручалина изНижегородского государственного архитектурно-строительного университета и Любовь Кононова, студентка Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна.
«АЗС – это не только промышленный объект. Мы хотим создавать вокруг себя эстетичную и функциональную среду. Поэтому, оценивая проекты, экспертное жюри уделило особое внимание оригинальности идей и креативному подходу. Также одним из критериев оценки стала инновационность решений в сочетании с возможностью их практической реализации», – отметил член жюри конкурса, руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России и странах СНГ Алексей Владимирович Бобров.
Справка:
Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает порядка 1400 станций в России и странах СНГ. Широкая география сети и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие позиции сети АЗС «Газпромнефть» на розничном рынке Западной Сибири и центральной части России.