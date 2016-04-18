В Нижнем Тагиле на Вагонке откроется шестиэтажный офисный центр: но смогут ли жители района пойти туда работать? (ФОТО)

Редакция TagilCity.ru решила подробнее узнать об объекте. Здание выглядит законченным. Но почему же его не открывают? Этот вопрос журналисты адресовали компании, которая возводила здание и сейчас готовится оформлять на него права собственности.

Строительство закончено полностью. Мы сдали объект в Госстройнадзор. В ближайшие два месяца мы планируем получить акт ввода в эксплуатацию и зарегистрировать права собственности рассказал журналисту TagilCity.ru представитель компании-застройщика Чмель Николай.

Конечно, TagilCity.ru интересовало, сколько рабочих мест появится после того, как здание начнёт функционировать. Однако пока нет ясности относительно того, кому буду сдаваться в аренду офисные помещения и будут ли. Пока представители компании смогли назвать только потенциальные площади, на которых смогут разместиться офисы, а также рассказали о парковке, которая будет открыта вместе с бизнес-центром.

В офисном здании шесть этажей. Каждый из этажей ориентировочной площадью 350 кв. метров. На верхнем этаже планируется разместить небольшую гостиницу длительного проживания на шесть номеров. Имеется также цокольный этаж. Пока не решено, как он будет использоваться рассказал Николай Чмель.

В данный момент территория вокруг здания обнесена забором, потому что сейчас продолжаются работы по благоустройству прилегающей местности.

За предстоящие два месяца, пока оформляются документы, мы планируем благоустроить прилегающую территорию. Сейчас там всё засыпано щебнем. Мы закатаем асфальт. Посадим зелень пообещал Чмель Николай.

Отсутствие ясности будущего офисных площадей связано с тем, что компания пока не зарегистрировала права собственности на здание. TagilCity.ru напоминает о том, что в Нижнем Тагиле уже есть полностью готовые офисные центры, которые пустуют из-за отсутствия арендаторов. Избежит ли новый бизнес-центр их участи? Читайте в будущем на страницах TagilCity.ru.