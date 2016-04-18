Жильцам многоквартирного барака в пригороде Нижнего Тагила не стоит ждать не только расселения, но и капитального ремонта (ФОТО)
Об этом журналистам TagilCity.ru сообщила Администрация Горноуральского городского округа.
Ранее портал TagilCity.ru рассказывал о проблемах жильцов одного из домов в Ленёвке. Они живут в разваливающемся старом доме без отопления и водоснабжения, но им регулярно приходят платёжки на 5000 рублей.
Редакция TagilCity.ru поинтересовалась у Администрации, является ли дом, в котором проживают люди, аварийным:
Дом №2, ул. Южная, п. Леневка аварийным не признан сообщили в Администрации.
Для признания дома аварийным, жильцам дома необходимо написать заявление в Межведомственную комиссию и приложить к нему определённый перечень документов. Поскольку аварийным или ветхим жилье пока не признано, никакой речи о расселении жильцов быть не может.
Если дом не аварийный и расселения не будет, возможно, в доме будет проведён капитальный ремонт?
В Региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области дом №2 по ул. Южной, п. Леневка отсутствует, так как дом имеет блочную застройку, в котором граждане проживают в отдельных жилых помещениях, и выход из таких помещений имеется только на земельный участок, а не в помещение общего пользования рапортовала Администрация Горноуральского городского округа.
Жильцов дома, конечно, подобный ответ не удовлетворил.
Теперь будем решать что-то коллективно. Вместе с другими жильцами определяться, что делать дальше рассказала журналисту TagilCity.ru жительница дома Анастасия.
Примечательно, что взаимоотношения между жильцами, управляющей компанией и Администрацией осложняются тем фактом, что многие из жильцов накопили долги за коммунальные услуги.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с законодательством, собственники и наниматели жилых помещений обязаны обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать его в надлежащем состоянии было написано в завершении официального ответа Администрации Горноуральского городского округа в редакцию портала TagilCity.ru.
На фото: пол внутри дома
На фото: фундамент
На фото: общий внешний вид дома
© Эрик Х., TagilCity.ru