Жильцам многоквартирного барака в пригороде Нижнего Тагила не стоит ждать не только расселения, но и капитального ремонта (ФОТО)

Ранее портал TagilCity.ru рассказывал о проблемах жильцов одного из домов в Ленёвке. Они живут в разваливающемся старом доме без отопления и водоснабжения, но им регулярно приходят платёжки на 5000 рублей.

Редакция TagilCity.ru поинтересовалась у Администрации, является ли дом, в котором проживают люди, аварийным:

Дом №2, ул. Южная, п. Леневка аварийным не признан сообщили в Администрации.

Для признания дома аварийным, жильцам дома необходимо написать заявление в Межведомственную комиссию и приложить к нему определённый перечень документов. Поскольку аварийным или ветхим жилье пока не признано, никакой речи о расселении жильцов быть не может.

Если дом не аварийный и расселения не будет, возможно, в доме будет проведён капитальный ремонт?

В Региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области дом №2 по ул. Южной, п. Леневка отсутствует, так как дом имеет блочную застройку, в котором граждане проживают в отдельных жилых помещениях, и выход из таких помещений имеется только на земельный участок, а не в помещение общего пользования рапортовала Администрация Горноуральского городского округа.

Жильцов дома, конечно, подобный ответ не удовлетворил.

Теперь будем решать что-то коллективно. Вместе с другими жильцами определяться, что делать дальше рассказала журналисту TagilCity.ru жительница дома Анастасия.

Примечательно, что взаимоотношения между жильцами, управляющей компанией и Администрацией осложняются тем фактом, что многие из жильцов накопили долги за коммунальные услуги.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с законодательством, собственники и наниматели жилых помещений обязаны обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать его в надлежащем состоянии было написано в завершении официального ответа Администрации Горноуральского городского округа в редакцию портала TagilCity.ru.

На фото: пол внутри дома

На фото: фундамент

На фото: общий внешний вид дома