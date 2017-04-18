Дальнобойщики разбрасывают бутылки с мочой на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На последствия не самого корректного поведения во время объезда обратили внимание участники межсезонной комиссии по обследованию дорог в Нижнем Тагиле .

Там парковка. Фуры приезжают на предприятие, у них там отстойник. Я не знаю, как долго там находятся водители, но они, я извиняюсь, мочатся в бутылки, а бутылки потом выбрасывают на дорогу. И вот этим всем завалена дорога рассказал участник комиссии, председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.