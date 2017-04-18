Дальнобойщики разбрасывают бутылки с мочой на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)
18 апреля 2017, 12:50ОбществоДенис Таратонов
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В Нижнем Тагиле место стоянки дальнобойщиков на Восточном шоссе усеяно различным мусором. Среди него особенно выделяются пластиковые ёмкости с мочой, которые бросили там водители тяжелых грузовиков.
Сюжеты: Нижний Тагил
На последствия не самого корректного поведения во время объезда обратили внимание участники межсезонной комиссии по обследованию дорог в Нижнем Тагиле.
Там парковка. Фуры приезжают на предприятие, у них там отстойник. Я не знаю, как долго там находятся водители, но они, я извиняюсь, мочатся в бутылки, а бутылки потом выбрасывают на дорогу. И вот этим всем завалена дорога рассказал участник комиссии, председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.
Парковка находится на пересечении Восточного шоссе и улицы Орджоникидзе. В составе комиссии присутствовали представители Дзержинского района. Проблема была зафиксирована, в администрации района подумают, как можно её решить.
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Фото ОД «Тагил без ям»
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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