Десятки маленьких екатеринбуржцев не попали в первый класс из-за фиктивной прописки недобросовестных граждан

Напомним, в уральской столице все чаще стал подниматься вопрос о том, что некоторые родители оформляют временную регистрацию своих чад для того, чтобы те могли попасть в престижную школу или гимназию. При этом те дети, которые проживают в данном районе, не попадают в положенную им школу, так как все места в первых классах учебного заведения оказываются заняты.

Так, одна из родительниц, чей ребенок не попал в первый класс, рассказала о расследовании, которое родители провели самостоятельно. После того, как 1 февраля ночью им не удалось записать своих будущих первоклашек в школу (все места оказались заняты), родители выяснили, что среди записавшихся детей оказалось много тех, кто не проживал в данном районе, а только имел фиктивную прописку. Так, у одной 100-летней старушки, не имеющей внуков, была прописана целая семья.

Родители, чьи дети оказались не записаны в школу, обратились в прокуратуру. Там подтвердили информацию, что они действительно уже сталкивались при проверке некоторых школ с подобной ситуацией, заявив, что такие дела они будут передавать в полицию для дальнейшего разбирательства, об этом сообщает РИА URA.RU.