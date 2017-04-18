Прекращение подачи тепла в жилые и общественные здания Нижнего Тагила будет производиться поэтапно в мае
В связи с наступлением плюсовых температур отключение отопления в Нижнем Тагиле начнется согласно графику 15 мая.
В жилых и общественных помещениях подача тепла будет прекращена поэтапно. В последнюю очередь отопление будет отключено в школах, детских садах, больницах и учреждениях дополнительного образования. Начало отключения назначено в Нижнем Тагиле на 15 мая, сообщает пресс-служба городской администрации.
После прекращения подачи тепла, в межотопительный период будут производиться гидро- и пневмопромывки.
График гидравлических испытаний, направленных на проверку прочности трубопроводов, будет публиковаться в СМИ и на сайте администрации города за неделю до их начала.
За время подготовки к прошлому отопительному сезону был произведен капремонт 22 километров тепловых и 9 километров водопроводных сетей, а также проведены ремонтные работы на 42 источниках тепловой энергии.
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