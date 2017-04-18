Вопросы содержания кладбищ Нижнего Тагила обсуждались на выездном совещании мэра

Выездное заседание по содержанию кладбищ «Центральное» и «Центральное-1» в Нижнем Тагиле Сергей Носов начал с обсуждения мероприятий по подготовке мемориала воинской славы на «Центральном» кладбище. Ко Дню Победы памятник приведут в порядок. Запланированы уборка мусора на территории, прилегающей к памятнику, будет произведен ремонт обрушившейся плитки пьедестала, побелят деревья вокруг мемориала, таблички с именами погибших героев-тагильчан поменяют на новые.

Традиционно 9 Мая траурный митинг по случаю окончания Великой отечественной войны начнется на Рогожино с возложения венков. Также работы по подготовке празднования Победы уже начали проводиться на территории всех городских мемориалов.

Глава нижнетагильской администрации побывал также на участке кладбища «Центральное-1». Его эксплуатация ведется в соответствии с новыми правилами рационального использования земель. На территории нового кладбища уже установлена контейнерная площадка. Основные работы начнутся после усадки грунта, в 2018 году. Между могилами будет выложена плитка, сделан удобный подъезд для транспорта, будут оборудованы специальные места для поминания, зоны для конфессионных захоронений. Это будет кладбище, не имеющее привычных металлических оград, четко поделенное на погосты.