Женские спорт. костюмы - must-have 2017

К выбору какого предмета гардероба вы подходите не просто внимательно, а готовы потратить неделю на поиски подходящей модели? Речь идет о спортивном костюме. Современный костюм – это уже не то изделие из полиэстера и таслана, что было в моде в начале 2000-х. В 2017 году можно выбирать даже плюш. Главное, чтобы костюм обладал двумя качествами – был многофункциональным, чтобы надевать его вы смогли не только на пробежку, а также помогал вам выделяться из толпы.

Долой традиционные модели темно-синего цвета с белыми полосками. В этом году стоит выбирать костюмы с крупным принтом, в рокерском и морском стиле из атласа, трикотажа, с вставками из кожи. Трендовую и модную одежду для активного образа жизни смотрите в этом каталоге дамских спортивных костюмов. А мы подскажем, какие модели точно будут в тренде и станут многофункциональным «жителем» вашего гардероба.

Гламур, милитари и пижамный стиль

Сказать однозначно, какой костюм нужно выбрать не получится. Почему? Мировые дизайнеры дают возможность посмотреть как в сторону «плюшевого гламура», так и на более сдержанные модели в рокерском и стиле милитари. Итак, что будет модно в 2017 году?

Рокерский стиль. Любимец многих девушек Philipp Plein предлагает выбирать брюки с лампасами, на манжетах и дополнять их бомбером из атласа. Сочетание цветов остается традиционно «рокерским» - черный с красным.

«Негламуный гламур». Это как, спросите вы? Ответим так: ничего розового и никаких пайеток. За «гламурность» отвечает принт и крой костюма. Брюки можно выбирать зауженные, а кофту – с блестящей или молнией малинового цвета. Главное – наличие крупного и яркого рисунка. Например, аппликации в виде губной помады, женской туфельки, сумочек и прочих безделушек.

Морской стиль – тренд этого года. Можно присмотреться к костюму, где верх выполнен в сине-белую полоску и напоминает тельняшку. Если хотите подобрать максимально эффектный вариант – в моде аппликации и рисунки морской тематики – рыбки, золотой якорь, ракушки и штурвал.

Милитари – стиль, который присутствует на подиумах уже не первый сезон, но в 2017 году он преобразился и стал более женственным. Милитари соединился с леопардовой отделкой, а выбирать стоит приталенные кофты или короткие топы.

Крупный принт не теряет своей актуальности. При этом в 2017 году можно смело обращать внимание на контрастные решения. К примеру, на белые брюки с ярким принтом и оранжевую кофту. В моде остается цветочный принт, а вот новинка сезона – изображения флагов разных стран и жизнеутверждающие надписи. Красивые «цветущие» спортивные костюмы и женскую одежду вы найдете на сайте «Самая МоднаЯ».

Пижамный стиль добрался и до спортивных костюмов. Дизайнеры предлагают выбирать модели пастельных оттенков из атласа или трикотажа. Изюминкой костюма должны стать вставки из нежного кружева, прозрачной органзы. Кстати, отнести к пижамному стилю можно и уже полюбившиеся всем костюмы из плюша и велюра. Но здесь главное – правильно подобрать цвет. Изделие из плюша должно быть пудрового, бледно-розового, сиреневого оттенка, а вот малиновый, лаймовый с плюшем не сочетаются.