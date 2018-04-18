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Новости Нижнего Тагила

122 факта самовольного захвата земель выявлено в Нижнем Тагиле в 2017 году

18 апреля 2018, 08:00Добавить новость
закон,нарушение,Нижний Тагил,Свердловская область,штраф,архитектура,земля,территория
В Нижнем Тагиле по итогам обследования 1171 участков специалисты земельного контроля обнаружили 122 факта самовольного захвата земель на территории города и округа.

О деталях проверки рассказал на заседании комиссии начальник управления архитектуры и градостроительства Константин Никкель. Он сообщил, что плановые и внеплановые проверки земельных участков проводились с 9 января по 21 декабря 2017 года.

После проведённых «рейдов» составлено 122 материала о самовольном захвате земель либо об их нецелевом использовании. 31 из них направили в Росреестр, 13 материалов поступили в прокуратуру, 21 – в полицию, 8 – в административные комиссии и 5 – в налоговую инспекцию.

Кроме того, управление архитектуры совместно с юристами администрации города составили 43 материала по освобождению территорий, занимаемых незаконно. Владельцы земель получили штрафы, сообщили в мэрии города.

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