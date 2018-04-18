122 факта самовольного захвата земель выявлено в Нижнем Тагиле в 2017 году

О деталях проверки рассказал на заседании комиссии начальник управления архитектуры и градостроительства Константин Никкель. Он сообщил, что плановые и внеплановые проверки земельных участков проводились с 9 января по 21 декабря 2017 года.



После проведённых «рейдов» составлено 122 материала о самовольном захвате земель либо об их нецелевом использовании. 31 из них направили в Росреестр, 13 материалов поступили в прокуратуру, 21 – в полицию, 8 – в административные комиссии и 5 – в налоговую инспекцию.



Кроме того, управление архитектуры совместно с юристами администрации города составили 43 материала по освобождению территорий, занимаемых незаконно. Владельцы земель получили штрафы, сообщили в мэрии города.