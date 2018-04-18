15 миллионов IP-адресов попали в черный список в России из-за блокировки Telegram

Массовая блокировка связана с требованием перекрыть доступ не только к самому мессенджеру, но и к IP-адресам, используемым для обхода блокировки. В черный список попали такие ресурсы, как Google и Amazon. Также пострадали многие интернет-сервисы, оказавшиеся недоступными.

Сам Роскомнадзор подвергся трем DDoS-атакам на свои Интернет-ресурсы, сообщает «Коммерсант». В данный момент объявлено о создании горячей линии, на которую будут приниматься сообщения о блокировках добросовестных ресурсов.

Дело в том, что третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. Мы исполняем решение суда прокомментировал ситуацию руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.