22 жалобы на «поборы» в школах и детсадах Нижнего Тагила поступили в мэрию города
В Нижнем Тагиле на контроле управления образования находится проблема незаконных «поборов» в образовательных учреждениях города. Борьбу с коррупционными фактами обсудили накануне в мэрии города.
Начальник управления образования города Игорь Юрлов сообщил о том, что меры по предупреждению незаконного сбора денег на различные нужды прописаны в специальном приказе №659. Документ вступил в силу 20 сентября 2017 года.
Известно то, что в мэрию поступило 13 сообщений о «поборах» в школах, 8 – в детских садах и одно – в учреждении дополнительного образования. По всем фактам были проведены проверки, ответственные понесли дисциплинарное наказание: им приостановили выдачу премиальной части зарплаты.
В управлении образованием сообщили, что на 2018 год в бюджет заложены средства на снабжение образовательных учреждений на те цели, на которые чаще всего незаконно собирают деньги (моющие средства, игровое оборудование, средства развития).
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