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22 жалобы на «поборы» в школах и детсадах Нижнего Тагила поступили в мэрию города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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22 жалобы на «поборы» в школах и детсадах Нижнего Тагила поступили в мэрию города

18 апреля, 07:30Общество
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