Более 97 млн рублей будут выделены на ремонт Серовской трассы под Нижним Тагилом

Исполнитель будет выбран посредством электронного аукциона на портале государственных закупок. Заявки на участие пройдут до 7 мая, торги начнутся 14 мая.

Планируется реконструировать участки Серовской трассы с 174,5 по 178 км и с 182 по 186 км. Перед подготовкой документов по проекту дорожники изучили указанные участки дороги. По итогам проверки состояние асфальтобетонного покрытия признано неудовлетворительным – оно сильно изношено и покрыто многочисленными деформациями. Также разрушена кромка дороги.

В ходе ремонта покрытие заменят на щебеночно-мастичный асфальтобетон, укрепят обочины, обновят водоотвод и переделают разметку. Завершить работы требуется к 20 сентября 2020 года, не блокируя движение по региональной трассе, сообщает ИА «Все новости».