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Более 97 млн рублей будут выделены на ремонт Серовской трассы под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 97 млн рублей будут выделены на ремонт Серовской трассы под Нижним Тагилом

18 апреля, 17:25Общество
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