Молодая мать отправилась в колонию за незаконную покупку земли в Реже

В период 2008-2009 годов осужденная взяла в аренду в Реже три участка под индивидуальное жилищное строительство. Также была предусмотрена возможность приватизации этой земли, но лишь в том случае, если на ней стоит дом или объект незавершенного строительства.

Следствие обвинило женщину в том, что оформленные в БТИ кадастровые паспорта на объекты незавершенного строительства были фиктивными, а приложенные фотографии и схемы недостроенных домов не соответствовали местности.

Выкупная стоимость участков составила 2179 рублей, 2714 рублей и 3377 рублей. Однако экспертиза установила, что рыночная стоимость этих участков земли составляет 329784 рублей, 411105 рублей и 497494 рублей. По мнению следствия, в результате мошенничества ущерб, нанесенный женщиной областному и районному бюджетам, составил более 1 млн рублей.

Муж осужденной считает, что дело против его супруги сфабриковано, и выводы экспертизы «раздуты». В доказательство мужчина предоставляет фотографии из семейного архива, на которых видно и фундамент дома, и впоследствии построенный дом.

Оставшийся на руках с двумя детьми муж осужденной обратился за помощью и к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой, а также к полномочному представителю президента в УрФО Игорю Холманских. Ирина Сохарева и ее адвокат намерены направить апелляционную жалобу на приговор, сообщает «URA.ru».

Фото из семейного архива осужденной