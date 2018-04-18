Офицер из Свердловской области обвиняется в перевозке и хранении наркотиков

Согласно данным следствия, 19 сентября 2017 года лейтенант купил 2,24 грамма «метилового эфира». Офицер забрал товар в ночь с 18 на 19 сентября и течение всего дня держал наркотик в своем личном автомобиле.

На автозаправке на Сибирском тракте обвиняемого задержали сотрудники ДПС, сообщает «Тагильский рабочий». Полицейские провели личный досмотр, по результатам которого нашли и конфисковали наркотик.

Уголовное дело передано в суд, рассказал следователь 482-ого военного следственного отдела СК России по РВСН Т. Х. Исаков.