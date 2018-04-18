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Новости Нижнего Тагила

Певица Лолита пришла в восторг от животных Нижнетагильского цирка

18 апреля 2018, 16:40Добавить новость
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16 апреля певица Лолита Милявская выступила с концертом в Нижнетагильском цирке, а также побывала с экскурсией за кулисами. На своей странице в соцсети певица поделилась впечатлениями от закулисья. Больше всего ей понравился буйвол. Лолита сфотографировала животное и даже погладила его. Также впечатлили певицу и вепри.

Певица оценила отремонтированное здание Нижнетагильского цирка. По ее словам, он очень преобразился за последние восемь лет. 

Лолита также поблагодарила и полный зал зрителей, которые пришли на ее концерт, пишет «URA.ru».



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