Певица Лолита пришла в восторг от животных Нижнетагильского цирка

16 апреля певица Лолита Милявская выступила с концертом в Нижнетагильском цирке, а также побывала с экскурсией за кулисами. На своей странице в соцсети певица поделилась впечатлениями от закулисья. Больше всего ей понравился буйвол. Лолита сфотографировала животное и даже погладила его. Также впечатлили певицу и вепри.
Певица оценила отремонтированное здание Нижнетагильского цирка. По ее словам, он очень преобразился за последние восемь лет.
Лолита также поблагодарила и полный зал зрителей, которые пришли на ее концерт, пишет «URA.ru».