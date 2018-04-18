Победители Премии «Человек года 2018» стали известны в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле 18 апреля в пятый, юбилейный раз, прошла церемония вручения Премии «Человек года». На мероприятие пришли свыше 800 гостей. 72 человека в 18 номинациях приняли участие в голосовании.
Победителями по решению Жюри стали:
Богачев Олег Владимирович - Общественная деятельность
Бестужев Сергей Александрович - Прославление Нижнего Тагила
Марчевский Руслан Анатольевич - Культура и искусство
Диденко Владимир Алексеевич - Просвещение
Нестеров Юрий Александрович - Инновации и развитие
Постников Евгений Георгиевич - Работодатель года
Воробьев Иван Олегович - Хорека
Хамзин Алексей Ахатович - Здоровье и красота
Афанасьева Елена Михайловна - За силу духа
Захарова Варвара Геннадьевна - За силу духа. Дети
Любовная Оксана Алексеевна - Мастерство
Ветошкин Сергей Владимирович - Сделано на Урале
Морозова Александра Михайловна - Социальный Бизнес
Сиденькова Елена Валентиновна - Успехи в бизнесе
Кукутин Данил Николаевич - Открытие года
Мордвова Ирина Семеновна - Благотворительность
Варлакова Вероника Владиславовна - Дети. За будущее
Ванюкова Александра Борисовна - За верность делу
До последнего в голосовании сохранялась интрига: кто станет «Личностью года»Не обошлось без приятных сюрпризов: благотворитель Зудов Артур Владимирович принял решение отдать свои голоса самому юному номинанту. После суммирования голосов победителем стал Миша Гулин. Из рук спонсоров награду принимала бабушка мальчика, который находится на лечении в Америке.
© TagilCity.ru