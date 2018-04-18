Победители Премии «Человек года 2018» стали известны в Нижнем Тагиле

До последнего в голосовании сохранялась интрига: кто станет «Личностью года»Не обошлось без приятных сюрпризов: благотворитель Зудов Артур Владимирович принял решение отдать свои голоса самому юному номинанту. После суммирования голосов победителем стал Миша Гулин. Из рук спонсоров награду принимала бабушка мальчика, который находится на лечении в Америке.