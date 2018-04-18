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Победители Премии «Человек года 2018» стали известны в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Победители Премии «Человек года 2018» стали известны в Нижнем Тагиле

18 апреля, 22:00Общество
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