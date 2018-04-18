Победители премии «Человек года 2018» станут известны сегодня вечером в Нижнем Тагиле

В настоящее время проходит народное голосование за «Личность года», которое завершится в 18 часов. До этого времени все желающие могут отдавать голоса за тех, кто достоит звания «Человек года».

Напомним, голосовать за 1 номинанта можно только 1 раз с 1 компьютера и IP-адреса. После завершения голосования оргкомитет проведёт процедуру по снятию накруток.

Имена победителей в номинациях выбирают члены жюри, среди которых восемь избранных представителей городской общественности.

В час, когда завершится голосование, гости премии «Человек года-2018» войдут во дворец культуры имени Окунева в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Для тех, кто по тем или иным причинам не сможет присутствовать на событии, будет проведена онлайн-трансляция.

Имена победителей премии будут опубликованы на городском портале TagilCity.ru сразу после объявления результатов на церемонии.