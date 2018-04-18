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Новости Нижнего Тагила

Победители премии «Человек года 2018» станут известны сегодня вечером в Нижнем Тагиле

18 апреля 2018, 09:00Добавить новость
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Вечером 18 апреля в Нижнем Тагиле станут известны имена победителей юбилейной премии «Человек года 2018». Пятое по счёту мероприятие объединило выдающихся представителей той или иной сферы деятельности в 18 номинациях.

В настоящее время проходит народное голосование за «Личность года», которое завершится в 18 часов. До этого времени все желающие могут отдавать голоса за тех, кто достоит звания «Человек года».

Напомним, голосовать за 1 номинанта можно только 1 раз с 1 компьютера и IP-адреса. После завершения голосования оргкомитет проведёт процедуру по снятию накруток.

Имена победителей в номинациях выбирают члены жюри, среди которых восемь избранных представителей городской общественности.

В час, когда завершится голосование, гости премии «Человек года-2018» войдут во дворец культуры имени Окунева в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Для тех, кто по тем или иным причинам не сможет присутствовать на событии, будет проведена онлайн-трансляция.

Имена победителей премии будут опубликованы на городском портале TagilCity.ru сразу после объявления результатов на церемонии.

 

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