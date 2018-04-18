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Новости Нижнего Тагила

Победители Премии «Человек года 2018» стали известны в Нижнем Тагиле

18 апреля 2018, 22:00Добавить новость
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В Нижнем Тагиле 18 апреля в пятый, юбилейный раз, прошла церемония вручения Премии «Человек года». На мероприятие пришли свыше 800 гостей. 72 человека в 18 номинациях приняли участие в голосовании.

Победителями по решению Жюри стали:

Богачев Олег Владимирович - Общественная деятельность

Бестужев Сергей Александрович - Прославление Нижнего Тагила

Марчевский Руслан Анатольевич - Культура и искусство

Диденко Владимир Алексеевич - Просвещение

Нестеров Юрий Александрович - Инновации и развитие

Постников Евгений Георгиевич - Работодатель года

Воробьев Иван Олегович - Хорека

Хамзин Алексей Ахатович - Здоровье и красота

Афанасьева Елена Михайловна - За силу духа

Захарова Варвара Геннадьевна - За силу духа. Дети

Любовная Оксана Алексеевна - Мастерство

Ветошкин Сергей Владимирович - Сделано на Урале

Морозова Александра Михайловна - Социальный Бизнес

Сиденькова Елена Валентиновна - Успехи в бизнесе

Кукутин Данил Николаевич - Открытие года

Мордвова Ирина Семеновна - Благотворительность

Варлакова Вероника Владиславовна - Дети. За будущее

Ванюкова Александра Борисовна - За верность делу

До последнего в голосовании сохранялась интрига: кто станет «Личностью года». По итогам голосования победителем стал Миша Гулин. Не обошлось без приятных сюрпризов: благотворитель Зудов Артур Владимирович принял решение отдать свои голоса мальчику.

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