Победители Премии «Человек года 2018» стали известны в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 18 апреля в пятый, юбилейный раз, прошла церемония вручения Премии «Человек года». На мероприятие пришли свыше 800 гостей. 72 человека в 18 номинациях приняли участие в голосовании.

Победителями по решению Жюри стали:





Богачев Олег Владимирович - Общественная деятельность





Бестужев Сергей Александрович - Прославление Нижнего Тагила





Марчевский Руслан Анатольевич - Культура и искусство





Диденко Владимир Алексеевич - Просвещение





Нестеров Юрий Александрович - Инновации и развитие





Постников Евгений Георгиевич - Работодатель года





Воробьев Иван Олегович - Хорека





Хамзин Алексей Ахатович - Здоровье и красота





Афанасьева Елена Михайловна - За силу духа





Захарова Варвара Геннадьевна - За силу духа. Дети





Любовная Оксана Алексеевна - Мастерство





Ветошкин Сергей Владимирович - Сделано на Урале





Морозова Александра Михайловна - Социальный Бизнес





Сиденькова Елена Валентиновна - Успехи в бизнесе





Кукутин Данил Николаевич - Открытие года





Мордвова Ирина Семеновна - Благотворительность





Варлакова Вероника Владиславовна - Дети. За будущее





Ванюкова Александра Борисовна - За верность делу





До последнего в голосовании сохранялась интрига: кто станет «Личностью года». По итогам голосования победителем стал Миша Гулин. Не обошлось без приятных сюрпризов: благотворитель Зудов Артур Владимирович принял решение отдать свои голоса мальчику.



