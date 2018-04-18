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Новости Нижнего Тагила

Более 97 млн рублей будут выделены на ремонт Серовской трассы под Нижним Тагилом

18 апреля 2018, 17:25Добавить новость
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В Нижнем Тагиле начался поиск подрядчика, который займется капитальным ремонтом двух участков трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. На проведение работ из бюджета могут выделить от 97 до 239 миллионов рублей.

Исполнитель будет выбран посредством электронного аукциона на портале государственных закупок. Заявки на участие пройдут до 7 мая, торги начнутся 14 мая.

Планируется реконструировать участки Серовской трассы с 174,5 по 178 км и с 182 по 186 км. Перед подготовкой документов по проекту дорожники изучили указанные участки дороги. По итогам проверки состояние асфальтобетонного покрытия признано неудовлетворительным – оно сильно изношено и покрыто многочисленными деформациями. Также разрушена кромка дороги.

В ходе ремонта покрытие заменят на щебеночно-мастичный асфальтобетон, укрепят обочины, обновят водоотвод и переделают разметку. Завершить работы требуется к 20 сентября 2020 года, не блокируя движение по региональной трассе, сообщает ИА «Все новости».

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