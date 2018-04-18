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Замыкание из-за протечки крыши стало причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

18 апреля 2018, 06:35Добавить новость
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Согласно предварительным данным, причиной пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» стало короткое замыкание, возникшее из-за протекающей крыши. Электропроводку замкнуло на четвёртом этаже здания, где находилась детская игровая зона.

Комиссия, работающая над установлением причин пожара в ТЦ «Зимняя вишня», предоставила предварительные результаты. Согласно отчёту на четвёртом этаже произошло короткое замыкание, вызванное протечкой крыши. Снег, который долгое время не убирали с крыши ТЦ, начал таять, а вода капала на провода.

Как сообщает «РИА Новости», первым загорелся пластиковый плафон над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками. На содержимое бассейна затем перекинулось пламя из-за капающего сверху пластика. Эксперты отмечают, что возгорание можно было сразу локализовать, если бы удалось отключить вентиляцию. Однако никто из сотрудников торгового центра не предпринял необходимых действий.

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