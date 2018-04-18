Замыкание из-за протечки крыши стало причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Комиссия, работающая над установлением причин пожара в ТЦ «Зимняя вишня» , предоставила предварительные результаты. Согласно отчёту на четвёртом этаже произошло короткое замыкание, вызванное протечкой крыши. Снег, который долгое время не убирали с крыши ТЦ, начал таять, а вода капала на провода.

Как сообщает «РИА Новости», первым загорелся пластиковый плафон над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками. На содержимое бассейна затем перекинулось пламя из-за капающего сверху пластика. Эксперты отмечают, что возгорание можно было сразу локализовать, если бы удалось отключить вентиляцию. Однако никто из сотрудников торгового центра не предпринял необходимых действий.