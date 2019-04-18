40 килограммов изумрудов выставила на продажу свердловская шахта

АО «Мариинский прииск» выставит на торги три лота: 13 219 граммов изумрудов за 224 тысячи долларов, 2567 граммов — за 325 тысяч и 24 284 грамма — за 466 тысяч.

Торги пройдут на на электронной площадке Санкт-Петербургской биржи, при этом руководство АО «Мариинский прииск» допускает, что из-за крупной суммы – почти миллион долларов – не все лоты могут быть проданы.