40 килограммов изумрудов выставила на продажу свердловская шахта
Сегодня, 12:30ОбществоФото: пресс-служба АО «Мариинский прииск»
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22 апреля состоится распродажа 40 килограммов изумрудов, найденных в одной из шахт Свердловской области, сообщает E1.
АО «Мариинский прииск» выставит на торги три лота: 13 219 граммов изумрудов за 224 тысячи долларов, 2567 граммов — за 325 тысяч и 24 284 грамма — за 466 тысяч.
Торги пройдут на на электронной площадке Санкт-Петербургской биржи, при этом руководство АО «Мариинский прииск» допускает, что из-за крупной суммы – почти миллион долларов – не все лоты могут быть проданы.
Стоимость драгоценных камней устанавливает Министерство финансов РФ, поэтому не возможно их продать дешевле стартовой цены.
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