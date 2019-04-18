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40 килограммов изумрудов выставила на продажу свердловская шахта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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40 килограммов изумрудов выставила на продажу свердловская шахта

Сегодня, 12:30ОбществоФото: пресс-служба АО «Мариинский прииск»
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