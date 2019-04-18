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Госдума приняла закон об «ипотечных каникулах»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Госдума приняла закон об «ипотечных каникулах»

Сегодня, 13:36ОбществоФото: 1MediaInvest
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