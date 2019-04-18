Госдума приняла закон об «ипотечных каникулах»

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17 апреля Государственная дума Российской Федерации в третьем окончательном чтении приняла закон об «ипотечных каникулах», сообщается на сайте органа.
Согласно законопроекту, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, будут защищены от потери жилья.
«Ипотечные каникулы» будут предоставляться на период до полугода по просьбе заемщика. Основанием для получения отсрочки может послужить потеря кормильца, временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода супругов более чем на 30 процентов.
Заемщику предоставлен выбор. Он может приостановить исполнение кредитных обязательств, и для него могут уменьшить размер ежемесячного платежа.
Воспользоваться данной услугой можно только один раз только по одному кредиту.
Закон распространяет свое действие и на ранее заключенные кредитные договоры.
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