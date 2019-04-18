Ольга Глацких планирует провести конкурс красоты в ДИВСе в Екатеринбурге

Именно в ДИВСе Глацких решила проводить конкурс – 10 апреля чиновница сама приняла участие в модном показе в одном из торговых центров Екатеринбурга.

Сегодня на встрече с Ольгой Сметаниной решили реализовать новый грандиозный проект «Фестиваль красоты и спорта». Наполним жизнь ДИВСа новыми красками!!! написала чиновница на своей странице в Facebook.

Ольга Сметанина (слева) и Ольга Глацких Фото: личная страница Ольги Глацких во ВКонтакте

Ольга Сметанина, которая станет реализовывать проект совместно с Глацких, уже провела несколько подобных состязаний – например, первый конкурс красоты в политике в стране среди членов Октябрьского отделения «Единой России» в Екатеринбурге. Недавно Сметанина вошла в число организаторов кастинга на скандальный конкурс «Мисс plus size Екатеринбург». Как сообщает паблик «Типичный Екатеринбург» во ВКонтакте, короны в этом состязании девушки могли купить. Участницам конкурса нужно было только найти спонсора для мероприятия. Стоимость короны варьировалась от 500 до 100 тысяч рублей.

Напомним, в 2018 году, будучи директором департамента молодежной политики Свердловской области, Глацких заявила, что государство молодежи «в принципе ничего не должно», потому что им «должны родители», которых, в свою очередь, «государство не просило рожать». После этого чиновница покинула свой пост, решив заняться организацией спортивных мероприятий. Одно из них прошло 15 февраля в Нижнем Тагиле - открытие турнира по художественной гимнастике «Ты сможешь всё» на имя олимпийской чемпионки.