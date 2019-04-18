Школы Екатеринбурга попали в топ-100 по России

СУНЦ УрФУ оказался на 26 месте, гимназия № 9 заняла 51 место, а лицей № 130 стал 61 по стране.

Всего в рейтинг попали 24 субъекта Российской Федерации. Исследование проводилось на основе анализа статистики поступления школьников в лучшие вузы страны. Количество ставших студентами лучших вузов России учеников делилось на общее количество выпускников. Также учитывался уровень высших учебных заведений и основание для зачисления абитуриента.

Кроме того, агентство составила рейтинг ТОП-20 школ Уральского федерального округа, в который от Екатеринбурга вошли СУНЦ УрФУ (1 место), гимназия № 9 (2 место), лицей № 130 (4 место), гимназия № 2 (6 место), гимназия № 35 (8 место), лицей № 110 (9 место), гимназия № 5 (10 место), лицей № 180 (12 место), лицей № 135 (15 место) и гимназия № 70 (16 место).