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Школы Екатеринбурга попали в топ-100 по России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школы Екатеринбурга попали в топ-100 по России

Сегодня, 16:24ОбществоФото: 1MediaInvest
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