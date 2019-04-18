Свердловская область попала в топ лидеров по продаже автомобилей с пробегом
Сегодня, 15:10ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловская область заняла шестое место в топ-10 региональных вторичных рынков по продаже автомобилей. Объем продажи с начала 2019 года составил 33,4 тысячи единиц, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Лидером рейтинга стала Московская область с продажей 73,2 тысячи автомобилей за первый квартал 2019 года. Второе место занял Краснодарский край, там за три месяца реализовано 59,3 тыс. автомобилей с пробегом. На третьей строчке – Москва (57,8 тыс. ед.).
Также в десятку крупнейших вторичных рынков автопрома вошли Санкт-Петербург (38,5 тыс. ед.), Ростовская область (33,7 тыс. ед.), Республика Башкортостан (30,7 тыс. ед.), Челябинская область (28,5 тыс. ед.), Республика Татарстан (28,2 тыс. ед.) и Новосибирская область (27,6 тыс. ед.).
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