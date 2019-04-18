Свердловская область попала в топ лидеров по продаже автомобилей с пробегом

Лидером рейтинга стала Московская область с продажей 73,2 тысячи автомобилей за первый квартал 2019 года. Второе место занял Краснодарский край, там за три месяца реализовано 59,3 тыс. автомобилей с пробегом. На третьей строчке – Москва (57,8 тыс. ед.).