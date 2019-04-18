Уральский пикетчик с Красной площади через суд вернул работу на заводе
Сегодня, 20:42ОбществоФото: Страница Рустама Корелина в ОК
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Шихтовщик сухоложского завода «ФОРЭС» Рустам Корелин, который был уволен после организации одиночного пикета у стен Кремля, через суд добился восстановления на заводе, сообщает Znak.
Сухоложский городской суд принял решение о восстановлении рабочего на заводе. Уволен Рустам Корелин был из-за трех дисциплинарных взысканий, которые были выписаны в течение двух месяцев после пикета.
С сегодняшнего дня в ночь я приступаю к работе. Все-таки есть справедливость, сказал Корелин после оглашения решения суда.
Представители завода также подтвердили, что Корелин может приступить к работе.
Напомним, что Рустам Корелин вышел на Красную Площадь с плакатом в руках. Надпись на листе гласила о низкой зарплате (25 тысяч рублей) рабочего и несправедливости. Акция продлилась 10 минут, после чего пикетчика попросили пройти в ОВД «Китай-город».
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