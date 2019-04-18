Уральский пикетчик с Красной площади через суд вернул работу на заводе

Сухоложский городской суд принял решение о восстановлении рабочего на заводе. Уволен Рустам Корелин был из-за трех дисциплинарных взысканий, которые были выписаны в течение двух месяцев после пикета.

С сегодняшнего дня в ночь я приступаю к работе. Все-таки есть справедливость, сказал Корелин после оглашения решения суда.

Представители завода также подтвердили, что Корелин может приступить к работе.