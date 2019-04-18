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Уральский пикетчик с Красной площади через суд вернул работу на заводе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уральский пикетчик с Красной площади через суд вернул работу на заводе

Сегодня, 20:42ОбществоФото: Страница Рустама Корелина в ОК
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