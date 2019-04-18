В Екатеринбурге строительная компания задолжала рабочим более 1,9 млн руб.
Сегодня, 14:24ОбществоФото: 1MediaInvest
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге проектно-строительная компания «Доминанта» задолжала 40 сотрудникам заработную плату за четыре месяца на сумму в 1,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Прокуратура установила, что ООО «ПСК «Доминанта» не выплачивало работникам зарплату за период с ноября 2018 года по февраль 2019 года. Прокурор направил в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты. Суд удовлетворил иски.
В результате принятых мер в апреле 2019 года задолженность по зарплате была частично погашена. Предприятие выплатило сотрудникам 824 тысячи рублей.
Погашение остальной части задолженности находится на контроле прокуратуры.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей