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В Свердловской области в 2019 году сданы 334 тысячи квадратных метра жилья
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области в 2019 году сданы 334 тысячи квадратных метра жилья

Сегодня, 14:43ОбществоФото: 1MediaInvest
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