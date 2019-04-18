В Свердловской области в 2019 году сданы 334 тысячи квадратных метра жилья
За первый квартал 2019 года в Свердловской области сданы в эксплуатацию 334 тысячи квадратных метра жилья, сообщает правительство региона.
За указанный период в Екатеринбурге возведены 127,8 тысячи квадратных метра жилья. Среди них шестнадцатиэтажный дом на 506 квартир в микрорайоне Солнечный, дом переменной этажности на 330 квартир в ЖК «Ньютон Парк», ЖК «Седьмое небо» со 134 квартирами.
На втором месте по объему жилья в регионе остается Сысертский городской округ. За первый квартал 2019 года там появились более 30 тысяч квадратных метров жилой площади. В Белоярском городском округе введены 16,3 тысячи квадратных метров жилья.
На четвертом месте оказалась Ревда, здесь построены 12 тысяч квадратных метров нового жилья.
Далее идут Каменск-Уральский и Березовский, там сданы в эксплуатацию по 10,3 тысячи квадратных метров.
По словам министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, Свердловская область должна увеличить темпы строительства в полтора раза к 2024 году. Эти меры необходимы в целях реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».