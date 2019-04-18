Вопрос о деньгах на вторую ветку метро в Екатеринбурге решится до 25 апреля
Сегодня, 20:21ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Правительство России поручило Министерству финансов и Министерству транспорта до 25 апреля решить вопрос о выделении средств на строительство второй ветки екатеринбургского метро. Информацию об этом разместил на странице в соцсети депутат Госдумы Дмитрий Ионин.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам депутата, запрос был о возможности финансирования на продление ветки метро (две станции - на север и две станции - на юг), а также на проектирование и строительство второй линии от станции «Металлургическая» до «Каменных палаток».
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Фото: Личная страница Facebook Дмитрия Ионина
Срок - до 25 апреля. Очень ждем, написал Ионин.
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