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Вопрос о деньгах на вторую ветку метро в Екатеринбурге решится до 25 апреля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вопрос о деньгах на вторую ветку метро в Екатеринбурге решится до 25 апреля

Сегодня, 20:21ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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