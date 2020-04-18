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#300лет
Куйвашев призвал свердловчан не разводиться из-за самоизоляции
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Коронавирус
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Куйвашев призвал свердловчан не разводиться из-за самоизоляции

Сегодня, 18:13ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
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