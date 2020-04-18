Куйвашев призвал свердловчан не разводиться из-за самоизоляции
Сегодня, 18:13ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Евгений Куйвашев написал на своей странице в Instagram, что жители Свердловской области смогут пережить режим самоизоляции, сохранив свои браки.
Сюжеты: Коронавирус
Губернатор напомнил, что в Китае из-за карантина возросло число разводов.
Уральцы, я уверен, народ сильный, и мы сможем перенести это испытание, сохранив и личные, и рабочие отношения, написал губернатор.
Также глава региона признался, что ему тоже тяжело, и его злит сложившаяся ситуация. Как рассказал Куйвашев, ежедневно он вместе с правительством разрабатывает меры поддержки для бизнеса и всем, кому это необходимо.
Каждый день я понимаю — этого недостаточно, написал Евгений Куйвашев.
В конце поста Куйвашев напомнил о необходимости соблюдения режима самоизоляции.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей