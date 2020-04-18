Куйвашев призвал свердловчан не разводиться из-за самоизоляции

Уральцы, я уверен, народ сильный, и мы сможем перенести это испытание, сохранив и личные, и рабочие отношения, написал губернатор.

Также глава региона признался, что ему тоже тяжело, и его злит сложившаяся ситуация. Как рассказал Куйвашев, ежедневно он вместе с правительством разрабатывает меры поддержки для бизнеса и всем, кому это необходимо.