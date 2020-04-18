Полная изоляция, день восемнадцатый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Индекс самоизоляции по данным на 18.00 составляет 3,4 балла. По сравнению со вчерашним днем, сегодня больше людей сидят дома. Вчера индекс составил 2,7 балла. Напомним, чем выше показатель, тем больше людей находится дома. Данные не могут использоваться для оценки среднего количества людей на улице, так как предоставляется исключительно для ознакомления.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

В Нижнем Тагиле в продаже появились маски. Их стоимость составляет от 30 рублей за штуку.

В Нижнем Тагиле в продаже появились медицинские маски

Жителей Нижнего Тагила попросили воздержаться от походов в храмы на празднование Пасхи в связи с ситуацией с коронавирусом. Богослужения будут транслироваться в прямом эфире городскими и региональными телеканалами.

Тагильчан просят воздержаться от похода в храмы. Богослужение можно посмотреть онлайн

Волонтеры «Молодой гвардии» организовали доставку продуктов для малоимущих семей. Сегодня они посетили 10 адресов. Об этом они рассказывают на своей странице в Instagram.

Не отстают от них и волонтеры Нижнетагильского медицинского колледжа. Они также посещают пенсионеров, одиноких и маломобильных граждан.

В «Мегамарте» установили часы посещения для разных категорий граждан в связи с ситуацией с коронавирусом. Таким образом, магазин защищает пенсионеров, находящихся в группе риска.

Мегамарт Фото: Tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле судебные приставы приостановили деятельность магазина «Ткани» на Уральском проспекте, 36 на 30 суток, так как он был открыт, несмотря на запрет. Кроме того, был закрыт копировальный салон на улице Пархоменко, 113. Об этом рассказал «Тагильский рабочий».

В одной из групп Нижнего Тагила в соцсети Instagram появилось фото, на котором видно, что несколько коз гуляют в центре города.

За последние сутки в Свердловской области подтверждено 11 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших составляет 126 человек. Кроме того, зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. В Нижнем Тагиле новых случаев заболевания не зафиксировано.