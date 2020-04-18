Полная изоляция, день восемнадцатый. Что происходит в Нижнем Тагиле
Сегодня отмечается православная Пасха, однако тагильчан призывают сидеть дома, трансляции богослужений можно посмотреть онлайн. Погода сегодня не очень способствует прогулкам, уровень самоизоляции повысился. А на улицах города заметили прогуливающихся коз. Что еще произошло за день, расскажет TagilCity.ru.
Индекс самоизоляции по данным на 18.00 составляет 3,4 балла. По сравнению со вчерашним днем, сегодня больше людей сидят дома. Вчера индекс составил 2,7 балла. Напомним, чем выше показатель, тем больше людей находится дома. Данные не могут использоваться для оценки среднего количества людей на улице, так как предоставляется исключительно для ознакомления.
В Нижнем Тагиле в продаже появились маски. Их стоимость составляет от 30 рублей за штуку.
Жителей Нижнего Тагила попросили воздержаться от походов в храмы на празднование Пасхи в связи с ситуацией с коронавирусом. Богослужения будут транслироваться в прямом эфире городскими и региональными телеканалами.
Волонтеры «Молодой гвардии» организовали доставку продуктов для малоимущих семей. Сегодня они посетили 10 адресов. Об этом они рассказывают на своей странице в Instagram.
Не отстают от них и волонтеры Нижнетагильского медицинского колледжа. Они также посещают пенсионеров, одиноких и маломобильных граждан.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Волонтерский штаб Нижнетагильского отделения «Волонтеры-медики» по оказанию помощи гражданам на период пандемии короновируса в каждодневном режиме ведет работу! Сейчас наши волонтеры-медики: Александра, Алена и Ирина, доставили продукты питания и лекарственные средства, обратившейся к нам пожилой гражданке - Валентине Ефимовне! ❗️Вы можете оставить свою заявку по телефону горячей линии 8(800) 200-34-11 (работает единая федеральная горячая линия по приему обращений от людей пожилого возраста и маломобильных граждан) 📍Свои заявки на помощь можно, так же подать через мобильное приложение «ОНФ.Помощь» #ВолонтерыМедики #МыВместе #СтопКоронавирус #СОМК #ЗдоровыйУралец #ОНФпомощь #лучшедома #ФондПрезидентскихГрантов #ПобедителиВторогоКонкурса2019 #семьявм
Публикация от «Доброе Сердце❤️» (@vo_dobroeserdce)
В «Мегамарте» установили часы посещения для разных категорий граждан в связи с ситуацией с коронавирусом. Таким образом, магазин защищает пенсионеров, находящихся в группе риска.
В Нижнем Тагиле судебные приставы приостановили деятельность магазина «Ткани» на Уральском проспекте, 36 на 30 суток, так как он был открыт, несмотря на запрет. Кроме того, был закрыт копировальный салон на улице Пархоменко, 113. Об этом рассказал «Тагильский рабочий».
В одной из групп Нижнего Тагила в соцсети Instagram появилось фото, на котором видно, что несколько коз гуляют в центре города.
За последние сутки в Свердловской области подтверждено 11 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших составляет 126 человек. Кроме того, зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. В Нижнем Тагиле новых случаев заболевания не зафиксировано.