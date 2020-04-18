«Поначалу было страшновато». Как тагильчанин провел 14 дней самоизоляции в Беларуси

Владимир Мягдеев родом из Нижнего Тагила, но последние три года живет в Екатеринбурге. Молодой человек работает в сфере IT-технологий и в самый разгар пандемии коронавируса решился уехать в Беларусь по работе. Приглашение на работу в Гомель Владимир получил заблаговременно, и 16 апреля его уже ждали на рабочем месте. Однако планы едва не нарушило сообщение о закрытии российских границ.

29 марта проснулся в 7 часов утра, находясь в Екатеринбурге. В 7.07 прочитал новости о закрытии границ. На реагирование у меня были сутки. Подорвался в Тагил, закинул вещи, забрал ноут и поехал в аэропорт,рассказал молодой человек.

Самолет из Екатеринбурга в Москву, по словам Владимира, был практически пустой. По прилету в Шереметьево он узнал, что рейс до Минска является последним. Цену на билет в кассе ему озвучили в 12 тысяч рублей. Однако Владимиру удалось заплатить за перелет почти в четыре раза меньше, купив билет через интернет.

В самолете пассажирам выдали анкеты, где нужно было указать конечный пункт назначения, а также предупредили об обязательном режиме самоизоляции на две недели.

В самолете предупредили, что к каждому будет приставлен человек, и могут позвонить. Возможно, в Минске так и происходит. Я указал Гомель, мне никто не звонил,сообщил Владимир.

За все время самоизоляции никто из представителей силовых органов или медиков Владимира так и не проверил. Однако молодой человек честно отсидел все 14 дней дома.

Никто не следил, но и я почти из дома не высовывался. Я проявил гражданскую ответственность, нашел группу врачей Беларуси в ВК, написал им, уведомил о своем прибытии, узнал что делать. Мне сказали сидеть дома,рассказал Владимир.

Анализ на наличие коронавируса он тоже не сдавал. По словам Владимира, официально COVID-19 в Беларуси не признают, называя его «пневмонией и прочими сопутствующими заболеваниями». При этом жители стараются соблюдать масочный режим.

Видимо все всё понимают, что-то делается, но явно не афишируют. Скорее всего, по экономическим причинам,отмечает тагильчанин.

Никаких ограничительных мер, по словам Владимира, со стороны государственных властей в стране тоже нет. Каждое учреждение само решает — работать или нет. В некоторых банках, например, изменились часы работы. Жители тоже остаются спокойными — никакой паники и ажиотажа в магазинах на гречку, туалетную бумагу и другие продукты.

На полный режим самоизоляции Владимир отправился не сразу, так как из Минска ему предстояло добираться до Гомеля.

Я переночевал один раз в Минске в хостеле и один раз в гостинице в Гомеле. Дальше работодатель предоставил мне квартиру,рассказал Владимир.

В условиях изоляции молодой человек готовился к новой работе и собеседованию с крупным иностранным заказчиком. К первому рабочему дню, 16 апреля, две недели с момента прибытия в Беларусь уже закончились. Но и сейчас Владимир старается не посещать людных мест:

Сейчас режим прошел, работа во дворе. Гулял только пару раз, по вечерам, когда людей нет.

Несмотря на трудности, Владимир считает, что риски были оправданы:

Поначалу было страшновато, а вообще норм. Держусь позитива, я всегда так делаю. Работа того стоит.