Свердловский омбудсмен провела онлайн-прием заключенных тагильской колонии

Татьяна Мерзлякова написала, что начальник ИК-12 Руслан Антипенко рассказал о мерах безопасности в колонии в связи с пандемией коронавируса. Колония не заполнена до конца, это позволило подготовить помещение на 350 коек для лечения инфекции на первой стадии.

Меня волновало, знает ли он, что делать, если начнутся осложнения. Да, логистику до четвертой больницы отработали, написала Мерзлякова.

Для конвоирования в больницу для осаждённых будет организовано перевозное помещение. Также, по словам омбудсмена, в колонии из-за коронавируса отменили передачи от родных, но принимаются посылки, так как на почте они проходят обработку. Кроме того, заключенных волновал вопрос о возобновлении свиданий, которые приостановлены на время пандемии. Храм на территории колонии в Пасху также будет закрыт.