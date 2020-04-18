В Екатеринбурге акция «Бессмертный полк» в режиме самоизоляции пройдет на балконах
Сегодня, 10:46ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Жителям Екатеринбурга из-за пандемии коронавируса предложили провести акцию «Бессмертный полк» не выходя из дома, пишет портал 66.ру со ссылкой на организатора акции Валерия Басая.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По его словам, 9 мая в определенное время каждый желающий может выйти на балкон с портретами погибших на войне родственников и постоять там 15 минут. Те у кого нет балкона, могут сделать это через окно.
Изначально было предложение выложить фотографии в социальных сетях, однако у некоторых людей, особенно пожилых, нет аккаунтов. Поэтому организаторы остановились на таком формате, рассказал Басай.
Точное время акции будет объявлено позже. Ориентировочно это будет 12 часов дня.
Напомним, 16 апреля Владимир Путин объявил о переносе празднования Дня Победы и шествия «Бессмертного полка» на неопределенный срок.
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