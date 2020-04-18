Полиция Екатеринбурга проведет проверку из-за тайной вечеринки в разгар пандемии

Вечеринка прошла в ночь с 17 на 18 апреля в двухкомнатной квартире. Гостей Словиковский собирал через социальные сети, приглашения с обозначенным местом вечеринки были отправлены за полтора часа до ее начала.

Опыт предстоящих недель только еще больше доказал, что живое общение ничем не заменить. Поэтому зову бесстрашных и свободолюбивых на партизанскую подпольную микровечеринку, приводит слова Словинского 66.ру.