Полиция Екатеринбурга проведет проверку из-за тайной вечеринки в разгар пандемии
Сегодня, 20:51ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге прошла тайная вечеринка в разгар режима самоизоляции. По информации портала 66.ру, ее устроил Станислав Словиковский, который известен организацией «БДСМ-вечеринок» Blue Velvet.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Вечеринка прошла в ночь с 17 на 18 апреля в двухкомнатной квартире. Гостей Словиковский собирал через социальные сети, приглашения с обозначенным местом вечеринки были отправлены за полтора часа до ее начала.
Опыт предстоящих недель только еще больше доказал, что живое общение ничем не заменить. Поэтому зову бесстрашных и свободолюбивых на партизанскую подпольную микровечеринку, приводит слова Словинского 66.ру.
Глава пресс-службы полицейского главка полковник Валерий Горелых сообщил Е1, что по факту появившейся информации в СМИ полиция проведет проверку. Сам Станислав Словиковский отрицает, что был на вечеринке.
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