В Москве за нарушение режима самоизоляции оштрафовали бездомного

По его словам, полицейские остановили его и спросили о цели нахождения на улице. Мужчина объяснил им ситуацию. Однако сотрудники МВД составили на него протокол по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы, а также посоветовали снять квартиру и изолироваться в ней.