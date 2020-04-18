В Москве за нарушение режима самоизоляции оштрафовали бездомного
Сегодня, 12:08ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Мoскве бездoмного оштрaфовали на чeтыре тысячи рублeй за нaрушение рeжима самoизоляции, кoгда тот шел к знакoмой пoстирать вeщи. Об этoм мужчина рaссказал издaнию «Такие дела».
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, полицейские остановили его и спросили о цели нахождения на улице. Мужчина объяснил им ситуацию. Однако сотрудники МВД составили на него протокол по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы, а также посоветовали снять квартиру и изолироваться в ней.
Мужчине грозит штраф в размере четырех тысяч рублей. Письмо о судебном заседании должно прийти на адрес комнаты, которую он снимал четыре года назад.
Напомним, в Свердловской области гражданам, нарушившим режим самоизоляции, грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.
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