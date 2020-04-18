В Нижнем Тагиле в продаже появились медицинские маски

Тагильчане рассказали, что защитные маски появились в аптеках на Гальянке, Вагонке и Вые. Цены на них установились в районе 30 рублей за штуку. Стоимость многоразовой маски ниже на Вые — 45 рублей, дороже всего многоразовая маска стоит на Вагонке — 80 рублей за штуку.

В аптеках в центре города продаются одноразовые медицинские маски по 35 рублей. На Гальянке стоимость одной маски составляет 30 рублей или 63 рубля. На Вагонке стоимость одной медицинской маски — 35 рублей, за три штуки цена варьируется от 103 до 107 рублей.