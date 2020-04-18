В Первоуральске из-за пандемии коронавируса закрылся парк с хаски

Владельцы парка рассказали, что и до пандемии испытывали финансовые трудности, с введением карантина содержать собак стало еще труднее.

Мы не в состоянии держать уровень жизни собак. Мы боимся, что в какой-то момент будет нечем их кормить, рассказала Наталья Лапшина.

Теперь владельцы парка ищут хозяев для собак. Животных отдают бесплатно, но только в хорошие руки, поскольку это порода собак требует особого ухода.

У нас больше 20 хаски плюс новорожденные щенки, мы были с ними пять лет и очень боимся за них, рассказывает Наталья.

Также владельцы парка отмечают, что пообщаться с собаками приезжали люди не только из других регионов, но и стран. По их мнению, парк имел важное значение для города и региона.