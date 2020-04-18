В УрФУ из-за пандемии коронавируса на 70% отменили госэкзамены
Сегодня, 17:32ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Из-за пандемии коронавируса студенты УрФУ не будут сдавать госэкзамены, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
В пресс-службе вуза сообщили, что экзамены отменены на 70%. Экзамены оставили студентам, обучающимся на некоторых инженерных специальностях. Однако в отношении них может быть принята такая же мера по отмене экзаменов. Окончательное решение будет принято на следующей неделе.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей