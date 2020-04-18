В УрФУ из-за пандемии коронавируса на 70% отменили госэкзамены

В пресс-службе вуза сообщили, что экзамены отменены на 70%. Экзамены оставили студентам, обучающимся на некоторых инженерных специальностях. Однако в отношении них может быть принята такая же мера по отмене экзаменов. Окончательное решение будет принято на следующей неделе.