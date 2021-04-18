Сегодня, 22:35ОбществоАлександра ЛогиноваФото: pixabay.com

Пепелище, уплывающая дорога и избиение подростка: итоги недели в Нижнем Тагиле

Неделя подошла к концу, время вспомнить наиболее значимые и резонансные события.

Самым обсуждаемым событием этой недели стала трагедия в многодетной семье села Бызово. В ночном пожаре семья потеряла пятерых детей, ещё двое детей и двое взрослых получили ожоги и пострадали угарного газа. Огонь оставил на месте жилья только пепелище, также уничтожена машина, на которой детей возили в детский сад в соседнее село.

Сейчас выжившие находятся в больницах Екатеринбурга. Евгений Куйвашев поручил главе Горноуральского городского округа Дмитрию Летникову выделить пострадавшей семье жильё, а также помочь с похоронами.

Баранчинский тракт, отремонтированный в минувшем году за 4,5 млн рублей, начал разрушаться. Весенние воды скапливаются на проезжей части, поскольку на дороге не предусмотрено обустройство кюветов, а в некоторых местах дорожное полотно и вовсе находится ниже обочины. Так и смываются миллионы, которые потратила администрация Горноуральского городского округа.

В городе вновь происходят изменения в медицинском обслуживании тагильчан - снова в ЦГБ №1. На этот раз руководство медучреждения прекратило экстренную офтальмологическую помощь. Теперь всех пациентов с тяжелыми ранениями глаз направляют в Екатеринбург. Ранее руководствуются горбольницы перенесло физкабинет из поликлиники в травматологию, что также встретило неодобрение жителей Дзержинского района.

Сестра погибшего тагильчанина, которого избили полицейские с Вагонки, смогла добиться увеличения компенсации. Изначально суд постановил выплатить семье погибшего 100 тысяч рублей, после обжалования этого решения семья получит 400 тысяч. Однако заявленные требования пострадавших превышают 4 млн руб.

Еще одно рукоприкладство произошло на Вагонке в минувшую субботу: подросток избил сверстника из-за самоката. Мальчик 13 лет был доставлен на скорой в больницу, где ему диагностировали ушибы и гематомы на лице. Семья будет обращаться в полицию с требованием привлечь подростка к ответственности.

В честь Всемирного дня цирка мы задались вопросом: а возможен ли современный цирк без животных? Какие мнения по этому поводу у зоозащитников и самих артистов - читайте в нашем специальном расследовании (в конце текста вас ждет небольшой бонус).

Еще одной спорной темой стала попытка тагильских общественников ввести раздельный сбор мусора во дворах города: экс-депутат Молодежного парламента региона Дмитрий Арды предложил тагильчанам складывать пластик в отдельные контейнеры, а с вырученных после сдачи средств - улучшать благоустройство двора. Экологическая повестка в городе сильна как никогда, однако нам не удалось проследить путь пластика из этих контейнеров и выяснить, получилось ли уже что-то изменить на вырученные средства.

На уходящей неделе апрельская погода показала свой взбалмошный характер. Вроде бы уже весна и многие успели погулять без курток, однако к выходным похолодало - в воскресенье даже пролетал редкий снежок. Но никакая погода не помешает тагильчанам начать неделю интересно. Выбирайте события по вкусу в традиционной подборке мероприятий будничного Культобзора.

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итоги недели
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