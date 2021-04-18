Прыжок тагильчанина с крыши и пьяные свиристели. Итоги дня в Свердловской области

Прыжок тагильчанина с крыши и пьяные свиристели. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 19:31ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 18 апреля.

В Нижнем Тагиле на Вагонке с крыши девятиэтажного дома упал молодой парень. Инцидент случился примерно в 10.30 на улице Зари. По словам очевидцев, одетый во все черное человек упал с крыши. Ранее 18-летнего парня уже видели вблизи данного дома. Упав на землю, уралец остался жив. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Позже молодой человек скончался в машине реанимационной помощи.

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Белинского и Куйбышева были обнаружены два десятка упавших свиристелей. Они замертво рухнули на тротуар. Специалисты заявили, что пернатые могли съесть забродивших ягод и опьянеть. Орнитологи отметили, что данные ситуации происходят ежегодно. Оттаявшие ягоды могут повлечь отравление и падение птиц, а также травмирование при ударах о стены, стекло и землю.

11 больных и истощенных собак были изъяты у жительницы Верхней Пышмы. Животные были привязаны к дверям комнат веревками, скакалками и прочими средствами. Также среди общего количества собак находились 5-6 месячные щенки. У одной собаки диагностировали онкологию. Хозяйка животных вела себя агрессивно. Она считает, что состояние питомцев в норме и собаки должны быть такими. В результате псы были помещены на передержку.

с 17 по 18 апреля на территории Свердловской области зарегистрировано 118 случаев COVID-19. В общей сложности за всю пандемию в регионе зафиксировано 84 825 случаев инфицирования. 254 пациента находятся в тяжелом состоянии, а 89 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Общее число вылечившихся — 78 373 человека. За минувшие сутки выздоровели 130 пациентов. Также число летальных случаев от коронавируса на Урале достигло 2 932 человека, из них 11 пациентов умерло за прошедшие сутки.

Сюжеты:
ЕкатеринбургНижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьНижний ТагилЕкатеринбургитоги дня
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы