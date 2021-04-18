Туристический ретро-трамвай презентован в Екатеринбурге

Туристический ретро-трамвай презентован в Екатеринбурге
Сегодня, 14:23ОбществоФото: pixabay.com
Туристический трамвай, сконструированный под ретро-стиль, презентовали в Екатеринбурге.

Трамвай, вместимостью до 199 человек, выпущен в 2021 году. Он был сконструирован предприятием «Уралтрансмаш». Вагон сделан по аналогии модели 71–415.

Особенностью транспорта является то, что он экологичный и низкопольный. Внутри имеется 30 деревянных сидячих мест, usb-розетки. Дизайн был выпущен менее, чем за полгода и напоминает дизайн вагонов из прошлого века.

Ему придали ретро-облик, чтобы вспомнить, какие трамваи были в России 100 лет назад. Он должен украсить облик города и радовать своих пассажиров, приносить радость и счастье, рассказывают создатели.

Евгений Куйвашев оценил новинку и стал одним из первых его пассажиров. Глава отметил, что трамвай может стать одной из визитных карточек города для туристов.

Конструкторы ретро-трамвая намерены продолжать выпуск подобных вагонов. Так, известно, что 11 трамваев закупит Нижний Новгород.

Напомним, маршрут «Малахитовая линия» Нижнего Тагила признан одними из лучших в стране по итогам профессионального конкурса путеводителей.

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