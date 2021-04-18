Туристический ретро-трамвай презентован в Екатеринбурге

Трамвай, вместимостью до 199 человек, выпущен в 2021 году. Он был сконструирован предприятием «Уралтрансмаш». Вагон сделан по аналогии модели 71–415.
Особенностью транспорта является то, что он экологичный и низкопольный. Внутри имеется 30 деревянных сидячих мест, usb-розетки. Дизайн был выпущен менее, чем за полгода и напоминает дизайн вагонов из прошлого века.
Ему придали ретро-облик, чтобы вспомнить, какие трамваи были в России 100 лет назад. Он должен украсить облик города и радовать своих пассажиров, приносить радость и счастье, рассказывают создатели.
Евгений Куйвашев оценил новинку и стал одним из первых его пассажиров. Глава отметил, что трамвай может стать одной из визитных карточек города для туристов.
Конструкторы ретро-трамвая намерены продолжать выпуск подобных вагонов. Так, известно, что 11 трамваев закупит Нижний Новгород.
Напомним, маршрут «Малахитовая линия» Нижнего Тагила признан одними из лучших в стране по итогам профессионального конкурса путеводителей.