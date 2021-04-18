В начале недели в Нижнем Тагиле будет от +4 до +8 градусов

В начале недели в Нижнем Тагиле будет прохладно — от +4 до +8 градусов, преимущественно без осадков. По ночам ожидаются заморозки до -7 градусов.

С 19 по 21 апреля в Нижнем Тагиле по данным метеорологических служб будет прохладно, но в основном солнечно. В ночь на понедельник, 19 апреля возможны заморозки до -8, а на севере области по данным Уралгидромета до -13 градусов. Днем потеплеет до +4…+8, а ночью столбики термометров вновь опустятся до -8…-13 градусов. К 20 апреля северный ветер сменится на северо-западный, с порывами до 10 метров в секунду. В дневные часы воздух прогреется до +10…+13 градусов. В ночные часы ожидается ниже ноля — в низинах до -6 градусов. С середины недели синоптики обещают до +15…+17 днем и -3 ночью.

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