В Екатеринбурге жители с субботы не могут записаться к медикам, потому что в программе медучреждений произошел сбой.

Екатеринбуржцы не могут записаться к врачам из-за технического сбоя, который наблюдается с 16 апреля. По данным портала ЕАН, жители города лишились возможности онлайн-записи. В поликлиниках утверждают, что сломалась компьютерная сеть. В связи с этим сегодня, 18 апреля, с 7.00 возле поликлиники №1 на ул. Декабристов, 15, начала сильно возрастать очередь из пациентов. В 7:30 жителей впустили в здание, но на входе предупредили, что никого не запишут, потому что сеть по-прежнему не работает. Известно, что в здании было около ста человек. Они подождали час и разошлись.

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