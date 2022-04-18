Екатеринбуржцы не могут записаться к врачам из-за технического сбоя, который наблюдается с 16 апреля.
По данным портала ЕАН, жители города лишились возможности онлайн-записи. В поликлиниках утверждают, что сломалась компьютерная сеть.
В связи с этим сегодня, 18 апреля, с 7.00 возле поликлиники №1 на ул. Декабристов, 15, начала сильно возрастать очередь из пациентов. В 7:30 жителей впустили в здание, но на входе предупредили, что никого не запишут, потому что сеть по-прежнему не работает.
Известно, что в здании было около ста человек. Они подождали час и разошлись.